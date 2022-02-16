شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 11615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 1988 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 13801 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4592 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 3009 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 4569 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للزيوت والصابون، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 5.9 مليون سهم، 620 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 870 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53 ألف سهم، 518 سهم، 1000 سهم، 262 ألف سهم، 59 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، 456.6 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.16%، وشراء الثانية عدد 115 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.25%.

في سياق منفصل أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بالحصول على تمويل لمشروع باديا عن طريق إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك، واعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض لإعدام رصيد أسهم الخزينة في 31 ديسمبر عام 2021 بإجمالي 40.7 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، موافقة مجس الإدارة على استخدام احتياطي أسهم الخزينة في إقفال جزء من الخسائر المرحلة للشركة، وإدراج الشركة العربية الدولية للمقاولات كاستثمارات متاحة للبيع، والموافقة على العرض المقدم من مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تمهيدًا للسير في الدراسة التفصيلية لبيع الاستثمار في هذه الشركة وبالأتعاب المعروضة وأية مصاريف أخرى، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للبيع، وإعادة تبويب الاستثمار في شركة نهضة للبترول والغاز من شركة تابعة إلى استثمار يقاس بالقيمة العادلة.

من جهتها أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-إيجيترانس، موافقة مجلس الإدارة على مقترح إعادة هيكلة مجموعة شركات إيجيترانس، وتحويل أنشطة الشركة تحت مظلة مجموعة من الشركات التابعة، وإمكانية إدراج أي من الشركات التابعة للمجموعة في البورصة أو في بورصة النيل.