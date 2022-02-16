شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. اليابان تبيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اليابان أنها ستبيع النفط الخام من احتياطيها الاستراتيجي، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وهي المرة الثانية، التي تقوم فيها بذلك، في أعقاب نداءات من الولايات المتحدة للمساعدة في كبح جماح الأسعار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة قولها إنه سيتم طرح 6ر1 مليون برميل، في المناقصات، التي تستمر حتى التاسع من مارس المقبل، وسيتم التسليم اعتبارا من 20 إبريل.

يأتي ذلك في أعقاب بيع حوالي 630 ألف برميل من النفط الخام العماني، في ديسمبر الماضي، كجزء من جهود دولية، لكبح جماح الأسعار.