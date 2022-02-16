شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إنَّ مهلة التستر التجاري في المملكة تنتهي اليوم الأربعاء، حيث يتبقى أقل من 24 ساعة على انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وأضاف الحسين، كل شخص تظهر سجلاته التجارية في تطبيق " توكلنا " ويستطيع التأكد من نظامية أعماله التجارية .

وأكد أنه يمكن للمخالفين تصحيح وضعهم قبل الساعة 11:59 مساء اليوم الأربعاء.. عبر: https://t.co/OaRYHkeYgl.