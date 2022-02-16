شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح سانتوس ليمتد الأسترالية للنفط خلال العام المالي الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة النفط الأسترالية سانتوس ليمتد ارتفاع أرباحها الأساسية خلال العام المالي الماضي بشدة إلى 946 مليون دولار مقابل 287 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

جاءت الزيادة القوية في أرباح الشركة بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة نتيجة تراجع حدة جائحة فيروس كورونا وما ارتبط بها من إجراءات إغلاق للاقتصاد في أغلب دول العالم.

وبلغ صافي أرباح الشركة بعد حساب الضرائب 658 مليون دولار مقابل خسائر صافية بقيمة 357 مليون دولار خلال العام المالي .2020

وبلغت إيرادات المبيعات للشركة الأسترالية خلال العام الماضي 71ر4 مليار دولار مقابل 39ر3 مليار دولار خلال العام السابق.

وقرر مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية نهائية عن العام المالي الماضي بقيمة 5ر8 دولار للسهم بزيادة نسبتها 70% عن توزيعات العام السابق.