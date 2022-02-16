شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في الصين خلال كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر 0%سنويا مقابل ارتفاعها بنسبة 5ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1 %.

وعلى أساس شهري بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي 4ر0% مقابل 3ر0% في الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0% شهريا.