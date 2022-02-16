شكرا لقرائتكم خبر عن 27.453 مليون مشتغل خلال الربع الرابع لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتغلين بلغ نحو 27.453 مليون فرد، خلال الربع الرابع لعام 2021، بينما كان 27.169 مليون فرد فى الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.0%، وقد بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11.778 مليون مشتغل بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الريف 15.675 مليون مشتغل.

ورصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع عام 2021، تقدير المشتغلين بأجر نقدي وبلغ 19.997 مليون مشتغل "17.007 مليون ذكور، 2.990 مليون إناث" بنسبة 72.8٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 71.5% في الربع السابق، مقابل 70.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين أصحاب الأعمال 1.070 مليون مشتغل "1.006 مليون مشتغل من الذكور، 64 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 3.9٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 3.8٪ في الربع السابق، مقابل 7.2٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.127 مليون مشتغل "4.710 مليون مشتغل من الذكور، 417 ألف مشتغلة من الإناث"، بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.4٪ في الربع السابق مقابل 16.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ تقدير المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات "داخل الأسرة" بدون أجر 1.259 مليون مشتغل "483 ألف مشتغل من الذكور، 776 ألف مشتغلة من الإناث" بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.3٪ في الربع السابق مقابل 5.8٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وسجل معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 43.8٪ من جملة السكان "15 سنة فأكثر" خلال الربع الحالى، بينما كان 43.7٪ خلال الربع الثالث من عام2021، مقابل 43.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل المساهمة "الذكـور 69.8٪ مقابل 70.9٪ فى الربع السابق مقابل 69.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإناث 15.9٪، بينما كان 15.4% في الربع السابق مقابل 16.1٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل المساهمة "في الحضر43.1٪، فى الريف 44.4٪" بينما كان "في الحضر 43.4٪، في الريف 43.9٪" في الربع السابق، مقابل "في الحضر 43.4٪، في الريف 43.6٪" في الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية "40 -49 سنة" أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.1٪.