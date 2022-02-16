شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على تأسيس شركتين للتمويل الاستهلاكى واستشارات التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بالموافقة على تأسيس شركة كونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ إجراءات تأسيس شركة لوكتون لاستشارات التأمين-مصر، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية مع الجهة الإدارية المختصة.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن قيد شركة الحمصاني للخبرة والتثمين والتقييم العقاري بجدول خبراء التقييم العقاري شخص اعتباري بالهيئة.

حصل آلاف المستهلكين فى مصر على تمويلات بقيمة 17 مليار جنيه من 26 شركة تمارس نشاط التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط، خلال العام الماضى، يأتى ذلك بفضل نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية، فى خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتمانى عن عملاء التمويل الاستهلاكى بنسب تصل إلى 75%، بجانب إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.

ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.