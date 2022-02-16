شكرا لقرائتكم خبر عن 14.5 مليار ريال شيكات المقاصة بين الأفراد والشركات في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي أن قيمة شيكات المقاصة المصرفية بين الأفراد والشركات خلال ديسمبر الماضي، بلغت 14.527 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 1.7 %، مقارنة بـ14.278 مليار ريال في نوفمبر 2021، فيما بلغ عدد الشيكات نحو 125 ألف شيك، منخفضا بنسبة 1.8 %، مقابل 127 ألف شيك في فترة المقارنة، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك 116.077 ألف ريال، مقابل 112.221 ألف ريال، بارتفاع قدره 3.4 %.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي، أن قيمة شيكات المقاصة للأفراد والشركات انخفضت في ديسمبر من العام الماضي، على أساس سنوي بنحو 21.6 %، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020 الذي سجلت فيه 18.534 مليار ريال، فيما انخفض عدد الشيكات على أساس سنوي بنسبة 28.2 %، مقابل 174 ألف شيك في فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى أن متوسط قيمة الشيك ارتفع على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنحو 9 %، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 الذي سجلت فيه نحو 106.453 ألف ريال.

وأوضحت النشرة أن قيمة شيكات المقاصة بين المصارف بلغت في ديسمبر الماضي 17.539 مليار ريال، مقابل 16.200 مليار ريال في نوفمبر 2021، مرتفعة بنسبة 8.3 %، فيما ارتفعت على أساس سنوي مقارنة بـ17.226 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة 1.8 %.

وأشارت النشرة إلى أن عدد شيكات المقاصة بين المصارف بلغ في ديسمبر الماضي نحو 29 ألف شيك، مقابل 31 ألف شيك في نوفمبر 2021، و33 ألف شيك في ديسمبر 2020، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك في ديسمبر 2021، نحو 606.035 ألف ريال، مقابل 528.838 ألف ريال في نوفمبر.

وأفادت النشرة بأن متوسط قيمة الشيك ارتفع على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقابل 517.385 ريال في الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة 17 %، إذ سجلت في ديسمبر من العام قبل الماضي نحو 517.385 ألف ريال.