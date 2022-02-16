الاقتصاد

9 آليات تساعد مصانع الأسمنت لمواجهة تحديات وقف الفحم بحلول 2030

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القاهرة - سامية سيد - اتخذت كبرى الشركات العالمية خطوات جادة نحو توديع الوقود الاحفورى تماما بحلول عام 2040، واستخدام الوقود النظيف من الهيدروجين والأمونيا فى كافة الأنشطة والمحركات ، تزامنا مع رغبة عالمية لوقف استخدام الفحم أكبر ملوث كربوني للبيئة بحلول عام 2030 .. وهو ما يضع كل الشركات المستخدمة للفحم فى مسارين ..تعرف علي التفاصيل.

 

1- وقف استخدام الفحم يمثل رغبة دولية كبيرة بحلول 2030.

 

2- بدأت أولى الخطوات الفعلية لوقف الفحم فى قمة جلاسكو للمناخ فى بريطانيا.

3- من المتوقع أن تتخذ قمة المناخ فى شرم الشيخ قرارات حاسمة لوقف استخدام الفحم.

4- المتضرر الاكبر من وقف صناعة الفحم مصانع الأسمنت المعتمدة عليه.

5- تقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص،.

 

6- العمالة غير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه.


7- على الشركات البحث عن بدائل نظيفة للفحم واللجوء للغاز مؤقتا.


8- الخيار المستدام هو اللجوء إلى أساليب غير ملوثة للبيئة فى صناعة الأسمنت، وفى تسخين الأفران منها الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة ‏مساقط المياه.

 

 

9- قد يكون الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مستقبل الطاقة فى صناعة الأسمنت.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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