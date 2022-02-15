أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.

إيقاف تدأول سهمينأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجأوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تدأول اليوم الثلاثاء، وهما حق الاكتتاب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقى 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 315.3 مليون ورقة مالية بقيمة 744.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.03% من إجمإلى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.48%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تدأول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.13%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.7 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 12.02 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 11563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4567 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متسأوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1163 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 3.6 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة العربية للصناعات الهندسية 1.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 94439 سهم، 180 سهم، 434 ألف سهم، 60 ألف سهم، 133 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، 382 ألف سهم، 1.8 مليون سهم، 201 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الجيزة العامة للمقأولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقأولات والاستثمار العقاري، مصر بنى سويف للأسمنت، شراء الأولى عدد 315 ألف سهم خزينة خلال جلسة تدأول أمس الاثنين، ليصل إجمإلى نسبة أسهم الخزينة 1.15%، وشراء الثانية عدد 160 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمإلى نسبة أسهم الخزينة 2.24%، وشراء الثالثة 18069 سهم وبذلك يصل الإجمإلى 956.9 ألف سهم.

باكين أعلنت شركة الصناعات الكيمأوية المصرية-باكين، إن الشركة حققت صافى مبيعات بلغت 427.9 مليون جنيه خلال ألفترة المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 415 مليون جنيه خلال ألفترة المماثلة من العام الماضي، وتحولت الشركة للخسائر بعد الضرائب بلغت 12.8 مليون جنيه مقابل صافى ربح 35.4 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.







