شينخوا: «هواوي» الصينية تدعم قطاع النقل الجوي بالمملكة بتقنيات التحول الرقمي

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الدمام - شريف احمد - سيتمكن المسافرون الآن من حجز رحلاتهم بين المملكة ووجهتهم المختارة على أجهزة هواوي الذكية بكل سهولة

ألقت وكالة «شينخوا» الصينية الضوء على الشراكة بين المملكة وشركة «هواوي» العالمية من أجل إدخال تقنيات التحول الرقمي إلى قطاع الطيران في المملكة.

وقالت: «وقعت شركة الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، صفقة مع هواوي الصينية بشأن التحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق تطبيق خدمة على منصة آب جاليري الخاصة بعملاق التكنولوجيا».

وتسمح الاتفاقية، الموقعة مع هواوي، لشركة الطيران السعودية بأن تصبح جزءا من النظام البيئي الشامل لـ«هواوي» للمستخدمين في الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها.

ومع هذه الصفقة، سيتمكن المسافرون الآن من حجز رحلاتهم بين المملكة ووجهتهم المختارة على أجهزة هواوي الذكية بكل سهولة.

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تعزز القدرات على تطوير وتقديم منتجات رقمية استثنائية. ونقلت عن بيل يو، الرئيس التنفيذي للأجهزة في شركة «هواوي»، قوله إن الصفقة تعد مثالا آخر على النجاح المتزايد لخدمات «هواوي» و«آب جاليري»، إضافة إلى طموح المملكة الرقمي الكبير.