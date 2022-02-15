شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة الشرقية: بدء آفاق جديدة للاقتصاد بعد انتهاء مهلة «التستر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - لعبنا دورًا ملموسًا في القضاء على ظاهرة التستر التجاري

- الالتزام بكافة معايير وقواعد وتنظيمات وتشريعات الأسواق

قال رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، أن انتهاء مهلة تصحيح التستر التجاري الأربعاء الموافق 16 فبراير 2022، يبشر ببدء مرحلة جديدة تتجه فيه دفة الأسواق إلى طريقها الصحيح وتنتفي خلالها العديد من الظواهر السلبية في عدد الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في ظهور حالات من المنافسة غير العادلة وغيرها من الظواهر التي أوجدها التستر التجاري.

وحث "الرزيزاء" على اقتناص الفرص التي هيأتها المهلة ودعا الراغبين في الدخول إلى النشاط التجاري بالاستفادة من الأوضاع الجديدة والالتزام بكافة معايير وقواعد وتنظيمات وتشريعات الأسواق، مؤكداً أن نظام مكافحة التستر، الذي أقرته الدولة بتوجيه من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، كان له أثر إيجابي كبير في تقديم علاج متكامل للظاهرة الأكثـر ضررًا على الاقتصاد الوطني، وأسهم في تجفيف منابعها، وذلك عبـر التصدي للمراحل التي تسبقها وتغليظ العقوبات على مرتكبيها بالحجز ومصادرة الأموال من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

وثمَّن رئيس غرفة الشرقية الجهود التي بذلتها وزارة التجارة من خلال برنامج مكافحة التستر طوال الفترة الماضية، لأجل مواجهة هذه الظاهرة من خلال سعيها جاهدة إلى توعية المواطن بأضرارها على الوطن اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا، فضلاً عن اقترابهم من آراء أصحاب الأعمال ومتطلباتهم واحتياجاتهم لترجمتها في قرارات وإجراءات على أرض الواقع.

وأشار "الرزيزاء"، إلى أن غرفة الشرقية لعبت دورًا ملموسًا في مشاركة جهود الدولة للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، بأن أنشأت لجنة لمكافحة التستر، التي حظيت بعضوية مجموعة من كبار رجال أعمال المنطقة، وفتحت كذلك مكتبًا في مقرها الرئيس لاستقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المنطقة طوال مهلة التصحيح، وأقامت العديد من الفعاليات والبرامج لمواكبة جهود الدولة في القضاء على التستر.