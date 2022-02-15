شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التمويل العقاري يوضح كيفية حجز شقة بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان الخليج 365 قد نشر خطوات التسجيل وحجز الشقة فى خطوات محددة وهى كالتالى..

1- قم بالدخول على موقع صندوق التمويل العقاري من خلال اللينك التالى "https://nch.shmff.gov.eg".

2- قم بالاختيار من على يسار الصفحة الرئيسية إنشاء حساب جديد.

3 - قم بتسجيل بياناتك وإرفاق صورة الرقم القومى لك ولزوجتك حال كونك متزوجا أو اكتفى بصورة الرقم القومى الخاص بك خال كونك أعزب.

4- عقب تسجيلك البيانات الخاصة بك سيأتي لك رسالة بالباسورد الخاصة بحسابك.. احفظها جيدا.

5- قم بعد ذلك باختيار نوع المشروع الذى ترغب الحجز به وبعد ذلك سيأتى لك على رقم هاتفك رسالة نصية تتضمن رقم الذى من خلاله ستقوم بسداد مبلغ جدية الحجز.

6- قم بتحميل كراسة شروط الحجز من على موقع صندوق التمويل العقاري والإسكان الاجتماعى واقرأها جيدا.

7- توجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز أو قم بتحويل مبلغ الحجز من حسابك على حساب وزارة الإسكان داخل بنك التعمير والإسكان.

8- حدد المدينة التى ترغب فى السكن فيها وبناء عليه سيتم اختيار المشروع المتاح داخل تلك المدينة.

9- مقدم حجز وحدات سكن مصر 40 ألف جنيه.

10 - مساحة وحدات سكن مصر تتراوح ما بين 106 أمتار وحتى 118 مترا.

11- المدن المتاح فيها مشروع سكن مصر هى " أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر- دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق".

12- بالنسبة لمشروع دار مصر تتراوح سماحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 150 مترا.

13 -مبلغ جدية الحجز 60 ألف جنيه.

14 - المدن المتاح فيها الحجز بمشروع دار مصر هى "السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)،

15 - بالنسبة لمشروع JANNA تتراوح مساحة الوحدات ما بين 100 متر إلى 1150 مترا

16 - مبلغ جدية الحجز 80 ألف جنيه

17 - المدن المتاح فيها حجز الوحدات السكنية بمشروع JANNA هى (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)

18 - لأول مرة يتم تقسيط وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة على 30 عاما.

19 - نظام الفائدة يتراوح ما بين 3% و8% حسب قيمة الوحدة والمشروع.

20 - يتم التسجيل ورفع المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى https://nch.shmff.gov.eg خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

21- تخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز.

22 - سيتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

23 - الثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموابحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

24 - لا يحق للمتقدم أو للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر.

25 - ألا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى.

26 - لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان وألا تزيد سنه عن سن المعاش في تاريخ نهاية مدة القرض.

27 - ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

28- بالنسبة للدخل الشهرى لا يزيد عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.