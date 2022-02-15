شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة: فرص للتعاون بين مصر وأورجواى فى الزراعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع المهندس فرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواى حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والزراعة الاستثمار، حضر اللقاء ادريانا ليسيديني سفيرة اوروجواي بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى و كونراد فيربر رئيس المعهد القومى للحوم بدولة الأوروجواى.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لتنمية وتطوير معدلات التبادل التجارى كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التى تربط البلدين ، لافتةً إلى إمكانية الاستفادة من السوق الأوروجوانى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول قارة أمريكا اللاتينية

وقالت جامع إن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تعميق التصنيع المحلى والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، مشيرةً إلى أن هناك فرصاً متميزة أمام مجتمع الأعمال الأوروجوانى للاستثمار بالسوق المصرى والاستفادة من البنية التشريعية الملائمة و الحوافز الاستثمارية المتميزة وتوافر البنية التحتية الللازمة للصناعة.

ولفتت الوزيرة الى أن مصر تخطو بخطى ثابتة فى ملف إنتاج الهيدروجين الأخضر وذلك فى إطار إستعدادات الدولة لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ COP 27 العام الجارى، مشيرة إلى ترحيب الوزارة بمقترحات إنشاء مجلس أعمال مشترك ، وكذا إقامة منتدى أعمال مشترك بين تجمعى دوائر الاعمال بمصر ودولة أوروجواى.

وأوضحت جامع انه يجرى حالياً التباحث بين البلدين بشأن توقيع اتفاقية اطارية على مستوى الحكومات تحدد مجالات وأطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ، لافتة الى ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والطاقة المتجددة والاستثمار والبحث العلمي وانتاج الهيدروجين الاخضر.

ومن جانبه أكد المهندس فيرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواى حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية مع دولة مصر بإعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مصر تعد من أولى الدول العربية التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع دولة أوروجواي منذ ما يقرب من 90 عاماً.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة عقد لقاء موسع – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – بين مجتمعي الاعمال بالبلدين لاستعراض الامكانات والفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بمصر والاروجواى ، لافتا الى امكانية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي في إنشاء منطقة للتخزين والوجيستيات الأوروجوانية لتكون محوراً لتخزين وتوزيع صادراتها إلى أسواق دول المنطقة.

ونوه ماتوس الى حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية الفريدة في مجال تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل لهذه النوعية من المشروعات، لافتاً الى ان المرحلة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بتابادل الزيارات الرسمية بين البلدين والتي كان اخرها زيارة بعثة بيطرية مصرية للاوروجواي لاعتماد اللحوم ومنتجات الالبان حيث قامت بالتفتيش على 23 مجزر للتأكد من التزامها بطرق الذبح "حلال"

ووجه المهندس فيرناندو ماتوس وزير الزراعة الأوروجواني الدعوة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لزيارة العاصمة الاوروجوانية مونتيفيديو لبحث سبل وامكانيات تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.