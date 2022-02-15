شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتين لرفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الفضيلي : المشروع يستهدف رسم خارطة سَيْر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

• المشروع يهدف إلى المساهمة في الحفاظ على استدامة المياه بالمملكة

وقَّع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم الثلاثاء، عقد تقديم خدمات استشارية لدعم استراتيجية رفع كفاءة وترشيد استهلاك المياه، مع شركة "بوز ألين هاميلتون".

ويهدف المشروع إلى رسم خارطة سَيْر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه "مائي"، ووضع استراتيجيته، وبناء قدراته التشغيلية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم الاستشاري، وتحديد منهجية تنفيذ المبادرات المستهدفة، للمساهمة في الحفاظ على الثروة المائية.

كما وقَّع معالي الوزير الفضلي عقد مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي، مع شركة "سجال العربية للاستشارات الهندسية"؛ لدراسة بيانات استهلاك المياه للجهات الحكومية وتقديم الحلول المناسبة لترشيد استخدامها.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في الحفاظ على استدامة المياه بالمملكة، بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه ورؤية المملكة 2030، وتطبيق حلول الترشيد على كبار المستهلكين أولاً، إضافة إلى تحقيق أكبر خفض في استهلاك المياه بأقل المخاطر والتكاليف، ورفع مستوى الوعي ونشر ثقافة الترشيد.

يُذكر أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (336) بتاريخ 20/06/1442هـ، ويعنى بوضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه، وتحديد المؤشرات والأهداف، ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بذلك مع متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات ذات العلاقة، والتحقق من نتائجها ومدى فاعليتها، وتشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.