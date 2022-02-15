شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية وزيادة مؤشر"ستوكس" بنسبة 0.6 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما دفعت المخاوف من الأزمة بين أوكرانيا وروسيا المستثمرين لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 بالمئة في سهم جلينكور بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية