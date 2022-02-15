شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر اليورو بالتزامن مع إنهاء روسيا بعض التدريبات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعافى اليورو اليوم الثلاثاء معوضا تقريبا كل خسائره التي تكبدها أمس، مدعوما بتقارير عن بدء عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك التقارير.

ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء قولها إن بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا تعود إلى قواعدها بعد استكمال تدريبات، في خطوة من شأنها تخفيف حدة الخلاف بين موسكو والغرب.