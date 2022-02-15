شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال اليوم الثانى من إيجبس 2022 ..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال فاعليات اليوم الثانى من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 وتضمنت:

اتفاقية خدمات بين الهيئة المصرية العامة للبترول / Baker Hughes للتعاون في مجال استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتى وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس تمير ناصر مدير عام بيكر هيوز مصر.

ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وschnieidr Electric Egypt/ للتعاون لتنفيذ مشروع مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في إطار رؤية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي، والتى وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس خالد كامل مدير عام شركة شنايدر.

ومذكرة تفاهم بين شركتى إنبى واسبن تك الأمريكية للتعاون فى مجال التحول الرقمى من خلال توفير الدعم الفنى فى هذا المجال وتقديم حلول متطورة لاستغلال الأصول، فضلا عن إقامة ورش العمل الفنية وبرامج التدريب، وقع المذكرة المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى وانطونيو بكرى رئيس شركة أسبن تك.

ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للصيانة / Emerson، للتعاون في مجال مشروعات قياس مستوى الخزان ومراقبة انبعاثات الاحتراق وقياس تحميل الشاحنات، والتى وقعها الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة صان مصر وفيديا أرمانس رئيس شركة أمرسون بالشرق الأوسط.

ومذكرة تفاهم بين PAI (port of Antwerp Int) ووزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية الموانئ ودعم أعمال تطويرها -استكشاف الإمكانات ومتابعة المشاريع في الموانئ المصرية والسوق البحرية، باستخدام خبرة أنتويرب في تعزيز الموانئ وإدارتها وتشغيلها، وقعها عن الوزارة المهندس علاء حجر رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى وكريستوفر ووتر شوت المدير العام لهيئة ميناء أنتويرب.

وتوقيع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة البولي إيثيلين مع شركة Univation، وتوقيع شركة البحر الأحمر مع شركة Linde اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدة التكسير البخاري.

وتوقيع شركة البحر الأحمر اتفاقية الترخيص الخاصة بوحدتي الهكسين والبيوتين مع شركة أكسنس، وقع الاتفاقيات الثلاث المهندس محمد عبادى رئيس شركة البحر الأحمر مع رؤساء الشركات الثلاث.

مذكرة تفاهم بين شركتى المصرية القابضة للبتروكيماويات وWood Italiana إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لمشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات في مصر، وقعها الكيميائى سعد هلال رئيس إيكم ومكسيم ماليه مدير تنمية الأعمال بالشركة الإيطالية.

ومذكرة تفاهم بين رؤساء ومسئولى شركات إنبى وبتروجت وبكتل وبيكر هيوز وجنرال الكتريك وبنكى الأهلى واتش اس بى سى والتى تهدف لتقليل انبعاثات الكربون من منشئات النفط والغاز في مصر.

ومذكرة تفاهم بين شركتى التعاون للبترول وشيفرون مصر/ للتعاون في مجال توفير الزيوت، وأنشطة محطات الوقود وتجارة الزيوت والمنتجات الكيماوية.