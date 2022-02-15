شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-2-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 15-2-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 49.68 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.75 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 49.20 جنيه للشراء، و52.04 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.70 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.70 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.68 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.68 جنيه للشراء.

52.05 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.74 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.20 جنيه للشراء.

52.04 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي47.99 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.