الذهب يواصل الارتفاع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، إذ زاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس الإثنين، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية.

ومع نهاية تعاملات أمس الإثنين صعد سعر الجرام جنيهاً واحداً، ليواصل صعوده مع بداية تعاملات اليوم أيضا.

ويقول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً بغرفة القاهرة التجارية لموقع "مصراوي"، إن حركة الذهب بالسوق المحلي تشهد تذبذباً بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء:

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 543 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 699 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 815 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 931 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى 1878 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.41%، في الساعة 9:06 صباحا، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".