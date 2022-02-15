شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 4% في المعاملات الفورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1877.96 دولار للأوقية الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى منذ 11 من يونيو حزيران بلغ 1879.48 دولار.

وارتفع الذهب 0.6 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1880.20 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينيس المدير لدى إس.بي.آي أسيت مانجمنت إن أزمة أوكرانيا تدعم الذهب في وقت يشهد تضخما بسبب ارتفاع أسعار النفط، وعزوفا عن المخاطر مع انخفاض الأسهم.

وأضاف "إذا فقدنا القوة الدافعة الناجمة عن (صراع) أوكرانيا، فسيتراجع الذهب سريعا".