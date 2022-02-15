شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التضخم السنوي بنسبة %1.2 في شهر يناير عام 2022م /عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ارتفاع أسعار النقل بنسبة %4.9 و الأغذية والمشروبات بنسبة %2

• سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة %6.3

• سجل قسم التعليم المتوسط والثانوي ارتفاعا بنسبة %15.3

• ارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة %1.8

• سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة %1.8

• سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته %1.5

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2022م بنسبة %1.2 مقارنة بنظيره من العام الماضي يناير 2021م، وهو مساو للشهر السابق ديسمبر، 2021، حيث كان (%1.2)، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة %4.9 ، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة %2.0+ .

بينما سجل قسم النقل ارتفاعا بنسبة %4.9 متأثرا بارتفاع أسعار البنزين بنسبة، 34.5%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظزا الوزنة في المؤشر.

كما سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة %2.0 متأثرا بارتفاع أسعارالأغذية بنسبة %2.3، والتي بدورها تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 10.0% .

وكذلك سجل قسم تأثيث وتجهيزات المنزل ارتفاعا بلغت نسبته %1.2: متأثرا بارتفاع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة %1.9.

كما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة %6.3 متأثرا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة %15.3 .

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة %2.1: متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة %1.8.

وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعا بلغت نسبته %1.5 ؛ متأثرا بارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية والثقافية بنسبة %3.0 في حين سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وفود أخرى، انخفاضا بنسبة %1.3: متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة %1.7.

كما سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة %1.8 متأثرًا بانخفاض أسعار الملابس بنسبة %1.3.

فيما سجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير 2022م استقرارا نسبيا مقارنة بشهر ديسمبر 2021م، حيث ارتفع بنسبة %0.2.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة %0.6: متأثرا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة %0.4 ، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.5%، وكذلك قسم التعليم بنسبة %0.5، وقسم الاتصالات بنسبة %0.5.

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