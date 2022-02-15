تدشين مقر شركة الدال للخدمات العقارية المتخصصة في الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة بالمملكة

الدمام - شريف احمد - شهدت الرياض تدشين مقر شركة الدال للخدمات العقارية وهي شركة متخصصةً في صناعة الحلول الرقمية الموثوقة والآمنة للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، بتحالف بين شركتي علم الرائدة في توفير الحلول الرقمية وشركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري.

وفي التفاصيل، أقيم حفل التدشين الاثنين الماضي بمقر الشركة في "برج إتقان" بمدينة الرياض وبحضور سعادة الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي وسعادة رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد وعدد من المسئولين بالشركتين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وبهذه المناسبة أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الدال للخدمات العقارية الأستاذ عبدالعزيز بن فهد الرشيد أن الشركة ستقدم مختلف المنتجات العقارية بمزيجٍ فريد من الابتكار الرقمي، والريادة العقارية الرقمية وصناعة بيئة عقارية رقمية آمنة وموثوقة، موضحاً أن الشركة متخصصة في تقدم الخدمات الرقمية وتنظيم وإقامة المزادات العقارية الرقمية، والتقييم العقاري، والتسويق العقاري، والاستشارات العقارية، والدراسات العقارية.

وأشار " الرشيد " إلى أنه منذ إطلاق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030؛ تبنت المملكة العربية السعودية مفهوم التحول الرقمي الحكومي، حيث أسهم وجود بنية تحتية رقمية قوية في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، حتى صنّفت ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.

وبين " الرشيد " أن هذا التطور الكبير الذي شهدته المملكة انعكس على كافة مناحي الحياة في المملكة بقطاعاتها المختلفة ومنها القطاع العقاري الذي أخذ في التشكل الرقمي من خلال منتجاته وخدماته المتنوعة، والذي أسهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء، وتسهيل الخدمات مكانياً وزمانياً بدقة واحترافية أعلى.

وأوضح عبدالعزيز الرشيد أنه مواكبة لهذا التحول أبرمت اتفاقيات وعقدت شراكات تتلاقى فيها الخبرات وتتعاضد فيها الإمكانات لتحقيق الطموحات، مضيفًا وفي خطوة لصناعة الفرص واستثمارها تطابقت الرؤى لبناء شراكة استراتيجية نوعية في السوق العقاري تجمع بين الشركة الرائدة في القطاع الرقمي (شركة علم) والشركة الرائدة في القطاع العقاري (شركة إتقان العقارية) لأخذ زمام المبادرة بإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري الرقمي.

ولفت " الرشيد " إلى أن شركة الدال للخدمات العقارية ستسعى لقيادة التغيير الرقمي العقاري وصناعة المبادرات، وتقديم الحلول الرقمية العقارية الآمنة والموثوقة، وتحسين البيئة الرقمية العقارية، وصناعة الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي العقاري.

الجدير بالذكر أن الدال للخدمات العقارية تمتلك فريق من الخبراء والمتخصصين، والمؤهلين في عدد من المجالات العقارية والتقنية، والهندسية، والتسويقية لقيادة العمل في منظومة تكاملية إبداعية بخبرة ومهارة، كما ستقدم أكبر منصة رقمية للتسويق العقاري بالمملكة تواكب التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية.