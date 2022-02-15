شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.7% خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء نمو الاقتصاد الياباني خلال العام الماضي بنسبة 7ر1% من إجمالي الناتج المحلي بعد انكماشه بمعدل 5ر4% خلال العام السابق، حيث تضرر أداء الاقتصاد الياباني بشدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في ذلك العام.

في الوقت نفسه سجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بمعدل 3ر1% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل انكماشه بمعدل 7ر0% خلال الفترة نفسها من العام السابق. وكان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 4ر1% من إجمالي الناتج المحلي.