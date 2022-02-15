شكرا لقرائتكم خبر عن 60 شركة ناشئة تعرض مشروعاتها بجامعة طيبة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف جامعة طيبة الخميس المقبل, ملتقى تدريبي لـ٦٠ شركة ناشئة, ضمن المرحلة نصف النهائية لـ "مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية والعالم العربي".

ويهدف الملتقى التدريبي الذي يستمر لمدة يومين، إلى التركيز على مهارات المشاركين في إعداد عروض تقديمية لمشاريعهم، وبناء تصاميم لنماذج أعمالهم، وتدريبهم على التفكير التصميمي.

وخصّصت مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة التي انطلقت منتصف سبتمبر ٢٠٢١م تحت رعاية وإشراف إمارة منطقة المدينة المنورة, وبالتعاون مع مركز التنمية الاقتصادية بإمارة المنطقة, جوائز نقدية تصل إلى ١٦٠ ألف دولار, تُمنح للفرق الحائزة على مراكز متقدمة في ثلاث مسارات "الأفكار" و "الشركات الناشئة" و "والريادة الاجتماعية"، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل مسار, لتكريمهم خلال الحفل الختامي لمؤتمر "ستارت سمارت"، بالإضافة إلى تدريب رفيع المستوى، والاستفادة من فرص التواصل الإعلامي, وبناء العلاقات مع شبكة من رجال الأعمال والممولين والمستثمرين, كما سيتاح للفرق المتأهلة المشاركة في منتدى "الاستثمار في الشركات الناشئة" الذي سيعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة يوم الـ 21 من فبراير الجاري, ويستمر ثلاثة أيام.

وعدّ معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، المنتدى فرصة كبيرة لتمكين رواد الأعمال, وتعزيز نظام بيئي للابتكار وريادة الأعمال للشباب في المملكة, والمنطقة العربية، مبدياً حرص الجامعة على الشراكة مع المنتدى في تقديم التدريب المكثف للمتأهلين لمرحلة نصف نهائي المسابقة, وتأهيلهم للمرحلة الأخيرة أمام لجنة التحكيم الثالثة.

وأفاد أنه جرى تخصيص برامج مخصصة للتدريب ضمن أعمال الملتقى, تشمل العروض التقديمية, ونماذج الأعمال, والعروض التقديمية, وأساليب العرض على المستثمرين, خلال الملتقى التدريبي الذي يشمل فعاليات إرشادية وتوجيهيه للمشاركين من كبار الخبراء ومتخصصين في مجال ريادة الأعمال.