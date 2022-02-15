شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و997 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من الوقود نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا كبيرا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الوقود نحو مليار و731 مليون دولار، مرتفعة من 515 مليونا و643 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليار و216 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية الإجمالية نحو 4 مليارات و476 مليونا و559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت 2 مليار و478 مليونا و748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليار و997 مليون و811 ألف دولار.

وتوزعت القيمة الإجمالية للصادرات بين عدة بنود، أهمها الصادرات المصرية من القطن الخام، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام نحو 25 مليون و984 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا من 21 مليون و546 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 ملايين و438 ألف دولار، يليها صادرات المواد الخام والتي بلغت نحو 167 مليون و939 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 171 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع طفيف بلغ نحو 3 ملايين و226 ألف دولار.

وحققت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت نحو 824 مليون و64 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 497 مليون و946 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 326 مليون و118 ألف دولار، وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو 2 مليون و843 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 2 مليون و239 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 604 ألف دولار.