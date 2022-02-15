شكرا لقرائتكم خبر عن 163 ألف طن زيادة فى الاستهلاك المحلى من السولار خلال أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل طفيف في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 1218.7 ألف طن، مرتفعة من 1055.4 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت 163.3 ألف طن.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلى من السولار بدأ يشهد ارتفاعا ملحوظا منذ شهر يونيو الماضي، حيث سجل الاستهلاك المحلى من السولار نحو مليون و169 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل مليون و44 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت 125 ألف طن، فيما سجل الإنتاج المحلى من السولار نحو 739 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 813 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 74 ألف طن.

وفي نفس السياق، سجلت بيانات جهاز الإحصاء، ارتفاع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز، في شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت قيمة الاستهلاك نحو 287 ألف طن، مقابل 283.3 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 3.7 ألف طن، وجاء ارتفاع الاستهلاك المحلي من البوتاجاز بالتزامن مع حجم الواردات المصرية من البوتاجاز والتي ارتفعت أيضا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات في شهر أكتوبر الماضي، نحو 179 ألف طن، مرتفعا من 161 ألف طن في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 18 ألف طن.