شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب وراء زيادة مساحات الأقطان طويلة التيلة بالمحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاود زراعات القطن المصرى طويل التيلة زيادتها مجددا بعد تراجع دام نحو 15 سنة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع المساحة المنزرعة إلى نحو نصف مليون فدان، الفترة المقبلة ، وفق توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بالاهتمام البالغ بالقطن طويل التيلة ، وهو اساس تميز مصر في صناعة المنسوجات ، بجانب توسع زراعة القطن قصير التيلة في مناطق معزولة بشرق العوينات والضبعة وزراعته بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام.

1- تولي الدولة أهمية كبيرة بالقطن طويل التيلة وتحرص وزارة الزراعة على زيادة مساحته .

2- ارتفاع سعر القطن الطويل سيساهم فى إقبال المزارعين عليه وسط توقعات بتضاعف المساحات .

3- قفز سعر القنطار لنحو 3 أضعاف لأول مرة منذ سنوات ، مما ساهم فى الاقبال علي الزراعة .

4- بلغت مساحة الزراعة الموسم الماضى نحو 240 ألف فدان بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية الفدان ما بين 10 قناطير إلى 12 قنطارا مقارنة بمتوسط 8 قناطير الموسم الماضى.

5- حجم الزيادة فى المساحات من طويل التيلة بلغ نحو 55.3 ألف فدان عن الموسم قبل الماضى.

6- تم زراعة القطن الطويل فى 17 محافظة ومنطقة النوبارية، وتصدرت محافظة كفر الشيخ تصدر محافظات الجمهورية ومحافظات وجه بحرى، حيث زرعت 85.5 ألف فدان.

7- تصدرت محافظة الفيوم محافظات الصعيد فى إنتاجية طويل التيلة بـ 8943 فدانا .

8- سيتم زراعة 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات والضبعة الموسم الحالى بعد نتائج تجربة الموسم الماضي.