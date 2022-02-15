شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البترول والتعدين بالصناعات: معرض "إيجبس 2022" إيجابى للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2022" إيجابى للغاية، مردفا: "كنت فخور جدا بمصر ورئيس مصر خلال حديثه بالمؤتمر أمام مشاركة واسعة من وزراء بترول للعديد من الدول، وفخور أيضا بتنظيم مصر بهذا المؤتمر".

أضاف أبو بكر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة CBC، أن المؤتمر الدولى للبترول يعطى ثقل للدولة المصرية، التى باتت كلمتها مسموعة جدا فى السنوات الأخيرة، متابعا: "كنا نواجه العديد من الأزمات فى الماضى فيما يتعلق بقطاع البترول، ولكن شهد القطاع خلال الـ7 سنوات الماضية قفزات كبرى".

وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن مصر اهتمت بقطاع البترول فى السنوات الأخيرة بقوة، وهذا ما ساهم فى تنمية القطاع، إلى جانب الاتجاه للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى، ويتاح لمصر التصدير بأسعار كبيرة إلى الدول الأجنبية، مبينا: "ترسيم الحدود مع السعودية أتاح لمصر طرح مناطق للاستكشاف عن البترول، وهذا يزيد من فرص الدول فى اكتشاف البترول".

وتابع: "الخريطة العالمية ستتغير بعد أزمة أوكرانيا وروسيا، وأوروبا سوف تبحث عن بدائل للبترول، وسوف تتجه إلى مصر للحصول على الغاز الطبيعى، مردفا: "المصريين يتدربون على أعلى مستوى فى قطاع البترول، ونحن دولة مختلفة بشكل كلى عن الماضى حاليا".