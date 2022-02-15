شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة البترول: توصيل الغاز لأكثر من 6 ملايين منزل خلال الفترة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، عن سعادته بافتتاح الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»: «الرئيس السيسي يتابع قطاع البترول باستمرار، والقطاع استخدم أحدث تكنولوجيا في الاكتشافات، فضلا عن تحديث معامل التكرير خلال الفترة الأخيرة»، مؤكدا أن الشركات الأجنبية استرجعت ثقتها في قطاع البترول المصري خلال السنوات الماضية.

وأشاد بتجديد الدولة المصرية للمواني خلال الفترة الماضية، واتجاه الدولة إلى استخدام الغاز الطبيعي، مشيرا إلى توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 6 ملايين منزل خلال الفترة الماضية.

وأكمل «مصر أول دولة في أفريقيا نفذت مشروع حياة كريمة، الذي ينبثق منه عدة مشروعات، مثل ابدأ لتشجيع الصناعات الصغيرة»، معلقا «أنا فخور إني مصري، رجعنا إلى الطريق الصحيح الحمد لله وبقوة».

وتوقع أبو بكر الوصول إلى معدلات تنمية أعلى من 6.6%، حال الاستمرار على الوضع الحالي، مضيفا «أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 120 جنيها، والوضع ذاته مع السولار، ومشروعات تصدير الغاز لأوروبا تحقق العديد من المصالح لمصر، من بينها تعزيز العلاقات».