شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والكويتية بجلسة الإثنين.. وهبوط دبي والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.46% رابحًا 175.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12204.58 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.195% رابحًا 107.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9105.94 نقطة، وقفزت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3247.81 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 1% خاسرًا 18.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1853.37 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.46% رابحًا 175.54 نقطة ليغلق عند مستوى 12204.58 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% رابحًا 304.42 نقطة ليغلق عند مستوى 25105.77 نقطة، وبلغ حجم التداول 190.2 مليون سهم بقيمة 7.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التأمين بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.15%، يليه قطاعي المرافق العامة والاتصالات بنسبة 1.56%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.77%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.63%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والرعاية الصحية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والإعلام والترفيه بنسبة 0.5%.

وقفز 153 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 9.89%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 8.97%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 6.25%، وتراجع 44 سهمًا على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 2.36%، ثم سهم "جدوى ريت السعودية" بنسبة 1.40%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 1.38%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 748.5 ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.195% رابحًا 107.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9105.94 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.669 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 241.5 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 8170 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي بجلسة الاثنين، على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.98%، 0.96%، على التوالي.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 14.47%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 10.39%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.57%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 8.28%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 299.8 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.54% رابحًا 40.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7458.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.56% رابحًا 45.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8076.65 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47% رابحًا 29.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6261.98 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.05% رابحًا 3.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6582.31 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 228.8 مليون سهم بقيمة 65.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.7 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.19%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.13%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاعات السلع الاستهلاكية والبنوك والعقار بنسبة 0.38%، 0.37%، 0.33%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 3 قطاعات وهم التأمين والخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.28%، 0.17%، 0.16%، على التوالي.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.29% خاسرًا 9.68 نقطة ليغلق عند مستوى 3247.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 113 مليون سهم محققة ما قيمته 199.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3336 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبط 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 1.70%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.25%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والبنوك بنسبة 1.92%، 0.39%، على التوالي.

وهبطت 3 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 14.61%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.09%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.57%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.07%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8 ملايين ورقة بقيمة 38.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.22%.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1% خاسرًا 18.76 نقطة ليغلق عند مستوى 1853.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.95 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 68.91% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.44%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 66.66% بضغوط هبوط أسهم المؤسسة العربية المصرية، مجموعة جي أف إتش المالية، بنك السلام، شركة البحرين الوطنية القابضة، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.2%، 2.98%، 2.86%، 1.18%، 0.74%، 0.15%، على التوالي.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 22.10% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.88%، وصعد سهمي شركة الإثمار القابضة، زين البحرين بنسبة 4.76%، 0.7%، على التوالي.