شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الاتحاد الإفريقى: معرض "إيجبس 2022" حدث عالمي ضخم في مجال البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة أمانى أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقى، إن معرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، يعد حدثا ضخما للقارة الإفريقية والإقليم، وهو حدث عالمى ضخم في قطاع البترول والطاقة، وينظم الآن في ظل تحديات جائحة كورونا وظروف دولية تضع شروط ومستجدات وبخاصة في القارة السمراء، لافتة إلى أنه شهد حضور شركات عالمية كبرى وتمثيل حكومي رفيع المستوى على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت "أمانى أبو زيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن المؤتمر هذا العام يناقش زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية خاصة في القارة الإفريقية، التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أولوية كبرى.

وأكدت "أمانى أبو زيد"، أن الجلسة الأولى للمؤتمر خصصت عن إفريقيا، وذلك يعكس الأولوية التي توليها مصر والرئيس السيسى للقضايا الإفريقية، بالإضافة إلى أن حديثه اليوم ورسائله التي وجهها لدول العالم والشركات الكبرى التي شاركت، تدعو هذه الشركات إلى الاستثمار في إفريقيا، وتابعت: "الرئيس اليوم تحدث بصوت إفريقيا كما عهدناه في المحافل".

ولفتت "أمانى أبو زيد"، إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة في مختلف القطاعات ونهضة كبرى في مختلف المجالات، مشددة على أن مصر تستثمر في المستقبل وتسعى إلى معالجة مشاكل وقضايا القارة الإفريقية بالكامل، من خلال تنمية المناطق النائية والطاقة والربط الرقمى، وتابعت: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تولى اهتمام كبير بزيادة المشروعات التنموية والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة داخل القارة الإفريقية".

وأكدت "أمانى أبو زيد"، أن القارة الإفريقية تستخدم الطاقة النظيفة بشكل كبير، ولكن احتياجاتها تجعلها في حاجة إلى استخدام كافة المتاح، وتابعت: "ليس لدينا رفاهية الاختيار لأن لدينا مشروعات ضخمة ورائعة".