وزير البترول يوقع مذكرات تفاهم مذكرة تفاهم بمجالات البترول والغاز مع اليمن

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره اليمنى عبدالسلام بوعبود وزير البترول والمعادن مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر واليمن فى مجالات البترول والغاز الطبيعى والتعدين.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الاول من من مؤتمر ومعرض مصر الدولى الخامس للبترول (ايجبس 2022).

وتهدف المذكرة التى تم الاتفاق عليها بين الوزيرين خلال زيارة الحكومة اليمنية للقاهرة فى أكتوبر الماضى إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية فى مجال البترول والغاز الطبيعى وبحث مشاركة شركات قطاع البترول المصرى المتخصصة فى أعمال تصميم وإنشاء المشروعات البترولية فى اليمن وتطوير الإطار المؤسسى والهياكل التنظيمية لشركات قطاع البترول والغاز والتعدين اليمنية.

وشهد المهندس طارق الملا، توقيع مذكرة تفاهم مع نظيره النيجيرى شيف تيمبرا سيلفا وزير البترول النيجيرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيدى كرير للبتروكيماويات ( سيدبك) وشركة ران جاس النيجيرية، بهدف التعاون فى إنشاء مجمع لإنتاج للبتروكيماويات بدولة نيجيريا فى ضوء الخبرات المصرية المتميزة فى هذه الصناعة، وتشارك سيدبك فى المجمع الجديد وتقوم بتقديم الدعم الفنى للمشروع فى مراحله المختلفة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك مع الرئيس التنفيذى للشركة النيجيرية.