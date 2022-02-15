كيف ساعدت منظومة النافذة الواحدة فى تراجع زمن الإفراج الجمركى 50%؟

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القاهرة - سامية سيد - حازت منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بشهادة ثقة من البنك الدولى، نتيجة نجاح تطبيق تلك التجربة بما يحقق المستهدفات المنشودة فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، فكيف ساهمت الك التجربة فى خفض زمن الإفراج الجمركي؟

س. ما هى منظومة النافذة الواحدة؟

ج. منظومة النافذة الواحدة تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، لتسهل على كافة المتعاملين من مجتمع الأعمال التعامل مع الجمارك واستيفاء متطلبات الإفراج بما يوفر الوقت والجهد.

س. ماذا قال صندوق النقد الدولى عن تلك المنظومة؟

ج. وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصرى الصادر عن البنك الدولى لعام 2021، أعتبر التقرير النافذة الواحدة انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية التى ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية، بما يساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين وتخفيف الأعباء عنهم.

س. ما هى مميزات منظومة النافذة الواحدة؟

ج. تضمن النافذة الواحدة الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يسهم فى إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة فى الوقت المناسب، والتحول التدريجى إلى الاقتصاد الرقمى.

س. كيف ساهم مجتمع الأعمال فى نجاح هذه التجربة؟

ج. نجاح المنظومة جاء بالتعاون مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال منهجية الحوار المجتمعى حول أى قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

س. ما هى أهم نتائج هذه المنظومة؟

ج. تراجع متوسط زمن الإفراج الجمركى 50% بشهادة البنك الدولى، بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، والتى حققت وفورات مالية للمجتمع التجارى المصرى فى التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية لتقديم الخدمات الجمركية على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.