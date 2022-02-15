شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يكرم البنك العربي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي البنك العربي الوطني لرعايته الذهبية ومشاركته الفاعلة في أعمال مؤتمر «الابتكار ومستقبل العمل الحكومي» الذي أقيم خلال الفترة من 9 – 10 فبراير الجاري في فندق هيلتون الرياض بمشاركة جمع من الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات، ووكلاء الوزارات، وخبراء محليين ودوليين ونخبة من المفكرين والأكاديميين والممارسين في هذا المجال.

حيث قام باستلام الدرع محمد بن علي آل شكوان رئيس مجموعة التجزئة المصرفية في البنك العربي الوطني.

وتأتي رعاية البنك ومشاركته في فعاليات هذا الملتقى ضمن اهتمامه وحرصه على دعم المنصات الحوارية التي تدعم خطط التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية والإدارية وتحفيز الممارسات الحديثة في الابتكار لتحسين بيئة العمل الحكومي وتطوير الخدمات وتعزيز مؤشرات التنافسية للمحتوى المحلي، وبما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للبنك في مجال الابتكار والتحول الرقمي، ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحظي جناح البنك المشارك في أعمال المؤتمر بإقبال لافت من قبل رواد المؤتمر، حيث قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزير التجارة والاستثمار بزيارة جناح البنك واستمعا لشرح عن آخر إنجازات البنك في مجال الابتكار والتحول الرقمي. كما استعرض البنك عبر جناحه الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة التي يتبنى تقديمها لمجتمع عملائه من الأفراد والشركات.

ويولي البنك العربي الوطني اهتماما في خطوات وإستراتيجيات التحول الرقمي، فضلا عن دوره الحيوي الداعم للجهود الحكومية في هذا الجانب، حيث يعد البنك من الشركاء الداعمين لبرنامج التحول الرقمي الحكومي عبر ما يوفره من حلول وبرامج مبتكرة في هذا الجانب.

وخلال السنوات الماضية، قطع البنك شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي والابتكار عبر تطوير عدد من المسارات والقنوات التقنية في مجال المصرفية الرقمية، في الوقت الذي حصد فيه البنك جائزة أفضل تطبيق بنكي ضمن جوائز «غلوبال فاينانس» لعام 2021 المخصصة لاختيار أفضل البنوك الرقمية العالمية.