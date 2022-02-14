شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات وسط مخاوف بشأن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين أكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على سبع سنوات، إذ قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إنه سمع أن روسيا قد تغزو بلاده يوم الأربعاء.

وروسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، ودفعت المخاوف من أنها قد تغزو أوكرانيا بأسعار النفط إلى أن تقفز قرب 100 دولار للبرميل.

قال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك "تظل السوق شديدة الحساسية تجاه التطورات المتعلقة بالوضع الروسي الأوكراني... هذا (الوضع) يتأزم بشدة الآن. وفي الوقت الحالي، اشتر الآن واسأل لاحقا".

وعلى أثر ذلك، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار توازي 2.16 في المئة لتبلغ عند التسوية 96.48 دولار للبرميل.

وقفزت كذلك العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.36 دولار أو 2.53 في المئة لتبلغ عند التسوية 95.46 دولار للبرميل.