شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق الأممي للتنمية المستدامة» يعلن استثمارات جديدة في 5 بلدان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الأمم المتحدة المشترك المعني بأهداف التنمية المستدامة، عن توسع في محفظته الاستثمارية؛ لتشمل خمسة أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم، باستثمارات إضافية تبلغ قيمتها 54.5 مليون دولار بهدف إنقاذ أهداف التنمية المستدامة.

وقال الصندوق في بيان صادر اليوم: إنه تم اختيار المقترحات المقدمة من كينيا ومدغشقر ومقدونيا الشمالية وسورينام وزيمبابوي من بين مجموعة عالمية من الطلبات المقدمة من أكثر من 100 دولة، بصفتها الأقوى والأكثر تأثيراً والأكثر استعداداً للاستثمار.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشكّل استجابة طموحة ومتضافرة من قبل الأمم المتحدة للتحديات التي تواجه الجيل الحالي، من الصحة في عالم لا يزال يعاني من جائحة كوفيد-19، إلى تمكين الشباب، وإلى مواجهة تغير المناخ.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ هذه البرامج، تحت قيادة المنسقين المقيمين للأمم المتحدة، سيسهم في تعزيز بصمة الأمم المتحدة في الدول الخمس، مما يؤدي إلى عهد جديد من العمل التعاوني عبر الأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني ومستثمري القطاع الخاص.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إطلاق الصندوق أول استثمار له بقيمة 41 مليون دولار في أربعة برامج تحويلية في فيجي، وإندونيسيا، وملاوي، وأوروغواي، فيما تم إضافة إضافة برنامج بقيمة 17.9 مليون دولار في بابوا غينيا الجديدة في 2021م.