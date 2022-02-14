البنك الإسلامي يعتمد 338 مليون دولار لمشاريع تنموية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه الدوري الـ344 برئاسة رئيس البنك الدكتور محمد الجاسر، تمويلات جديدة بلغت 337.6 مليون دولار لمشروعات تنموية.

ووافق المجلس خلال الاجتماع على قيام البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء وتشغيل الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان كصندوق استئماني يديره البنك، حيث قرر مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أخيرا إنشاء صندوق استئماني للشؤون الإنسانية لأفغانستان تحت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، ليكون بمثابة وسيلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

زيادة رأسمال

واطّلع المجلس على آخر الأنشطة المتعلقة بالزيادة العامة السادسة لرأسمال البنك وخطة واستراتيجية التمويل لعام 2022، بالإضافة إلى نتائج المقارنة المرجعية بين المصروفات الإدارية للبنك الإسلامي للتنمية ومثيلاتها ببنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.

تعليم تقني

ويأتي في مقدمة تفاصيل المشروعات التنموية التي اعتمدها المجلس خلال اجتماعه الدوري الـ344: تقديم تمويل بقيمة 27.6 مليون دولار لدعم تطوير مشروع التعليم التقني والمهني (المرحلة الثانية)، في إطار برنامج المدارس الإقليمية للفنون والحرف في جمهورية غينيا، ومن شأن المشروع أن يعزز تنمية رأس المال البشري بزيادة فرص الحصول على التعليم والتدريب المهني، من خلال بناء وتجهيز مدرستين للتعليم والتدريب التقني والمهني بسعة 800 طالب.

كما سيعزز جودة التدريب المهني وملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل من خلال إدخال 3 مهن جديدة (الأغذية الزراعية والتعدين والحرف اليدوية)، إضافة إلى تدريب 140 من الأكاديميين والإداريين في المناطق المستهدفة.

تنمية زراعية

وتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دولار لمشروع التنمية المائية الزراعية (المرحلة الثالثة)، في منطقتي ساساندرا العليا وفوميجر في كوت ديفوار، حيث يسهم في زيادة دخل الجهات الفاعلة على امتداد سلسلة قيمة الأرز وضمان الأمن الغذائي وزيادة إنتاج الأرز بمقدار 20 ألف طن، وتسويق المنتجات البستانية بحجم يصل إلى 6156 طنا ومنتجات الأسماك بحجم 780 طنا، إلى جانب رفع إنتاج الخضراوات (الطماطم) من 10 إلى 18 طنا / هكتارا.

إنشاء طرق

واعتمد الاجتماع تقديم تمويل بقيمة 270 مليون دولار لإنشاء طريق لوغا-غاندون (41 كلم)، وهو جزء من طريق داكار-سانت لويس السريع في السنغال، حيث يتوافق ذلك مع استراتيجية البنك العشرية وسياسة البنك الخاصة بمشاريع النقل، فيما يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التماسك الوطني والتكامل الإقليمي، حيث من المتوقع أن يحقق عند اكتماله وفورات في تكلفة تشغيل السيارات ووقت السفر، إلى جانب تحسين الحصول على الخدمات والمرافق الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.