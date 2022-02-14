شكرا لقرائتكم خبر لوكهيد مارتن تتراجع عن شراء أيروجيت بعد رفض هيئة التجارة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت شركة الصناعات العسكرية الأمريكية لوكهيد مارتن كورب، التراجع عن الاستحواذ على شركة أيروجيت روكيت دين هولدنجز للصناعات الصاروخية مقابل حوالي 4.4 مليارات دولار، بسبب الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية المعنية بمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة لمنع الصفقة.

وقد رفعت هيئة التجارة الاتحادية الأمريكية في الشهر الماضي دعوى قضائية لوقف الصفقة، حيث قالت إنها ستضر بشركات الصناعات العسكرية المنافسة.

وقالت هولي فيدوفا رئيسة مكتب المنافسة في هيئة التجارة الاتحادية في بيان في ذلك الوقت، «إن الصفقة ستعطي لوكهيد مارتن القدرة على حرمان شركات الصناعات العسكرية الأخرى من المكونات الحيوية التي تحتاجها لإنتاج صواريخ منافسة».

وأضافت أنه «دون ضغوط المنافسة يمكن لشركة لوكهيد مارتن أن ترفع الأسعار التي تدفعها الحكومة الأمريكية، مع تقديم منتجات أقل جودة وأقل ابتكارا».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن، والرئيس والمدير التنفيذي جيمس تايكليت، «استحواذنا المخطط على Aerojet Rocketdyne كان سيعود بالفائدة على الصناعة بأكملها، من خلال زيادة الكفاءة والسرعة والتخفيضات الكبيرة في التكاليف للحكومة الأمريكية.

ومع ذلك فقد قررنا أنه في ضوء إجراءات لجنة التجارة الفيدرالية، إيقاف الصفقة، كما تعهد بمواصلة دعم شركة أيروجيت والموردين الأساسيين الآخرين».