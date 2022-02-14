6221 عقدا الكترونيا لأراض سكنية في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر برنامج سكني 6221 عقدا الكترونيا للأراضي السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج خلال يناير 2022 عبر تطبيقه الالكتروني، وذلك ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها «سكني» لتسهيل تملك المسكن الأول، ولرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأوضح «سكني» في بيان صحفي أمس، أن الأراضي شملت 1440 أرضا في منطقة الرياض، و418 أرضا في منطقة مكة المكرمة، و1222 أرضا في المنطقة الشرقية، و559 أرضا في منطقة القصيم، إضافة إلى 601 أرضا في منطقة جازان، و481 أرضا في منطقة نجران، و647 أرضا ضمن منطقة عسير، و244 في منطقة المدينة المنورة، و297 أرضا في منطقة حائل، و62 أرضا لمستفيدي «سكني» في منطقة الجوف، و79 أرضا في منطقة الحدود الشمالية، و123 أرضا في منطقة الباحة، و48 أرضا في منطقة تبوك.

وبين البرنامج أن هذا العدد يأتي امتدادا لما سبق إصداره من عقود الكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق «سكني» للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة ضمن إجراءات الكترونية ميسرة، منوها إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500 م2 للأرض.

ويقدم «سكني» عددا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع «سكني» بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضي سكنية.

ويتيح موقع وتطبيق «سكني» عددا من المخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططا سكنيا يوفر 180 ألف أرض، علاوة على توفير أكثر من 148 ألف وحدة متنوعة النماذج والتصاميم والمساحات بين شقق وفلل وتاون هاوس ضمن 114 مشروعا سكنيا تشهد غالبية مدن ومناطق المملكة تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص ويشرف عليها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، كما يقدم «سكني» العديد من الخدمات السكنية التي تشمل المستشار العقاري، والدعم العيني، ومعاينة الوحدات وحجزها الكترونيا، وإصدار عروض أسعار الجهات التمويلية، والتصاميم الهندسية، وإصدار «رخص البناء» و»شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية» الكترونيا، والمقاول المعتمد، وغيرها من الخدمات.

يذكر أن برنامج «سكني» سجل استفادة أكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها أكثر من 186 ألف أسرة، ويسعى البرنامج لتمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

توزيع الأراضي:

1440 أرضا في الرياض

418 أرضا في مكة المكرمة

1222 أرضا في الشرقية

559 أرضا في القصيم

601 أرضا في جازان

481 أرض في نجران

647 أرضا في عسير

244 أرضا في المدينة المنورة

297 أرضا في حائل

62 أرضا في الجوف

79 أرضا في الحدود الشمالية

123 أرضا في الباحة

48 أرضا في تبوك