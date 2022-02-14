شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتشغيل محطة تموين السفن بالوقود في ميناء ينبع الصناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أمس، عقدا استثماريا مع شركة لتشغيل وصيانة محطة تموين السفن بالوقود، في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف م2.

وستقوم شركة الصفانية للملاحة وفقا للعقد الذي وقّع من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، ورئيس مجلس إدارة الصفانية الكابتن سعود العنزي، بتشغيل وصيانة المحطة وتقديم خدمة إمداد وتزويد السفن القادمة باحتياجاتها من الوقود وزيت الديزل البحري، على مدار الساعة ولمدة 10 سنوات.

وتشمل مكونات المحطة الرئيسية: خزانات زيت الوقود الثقيل وزيت الديزل البحري، محطة الضخ، أنابيب ومحابس الشبكة، محطة قياس كمية الزيت، إضافة إلى نظام التسخين للخزانات ولأنابيب الشبكة ونظام الحماية الكاثودية الخاصة بأنابيب وخزانات المحطة، وغرفة التحكم ونظام السلامة وإطفاء الحريق، مما يضمن عمليات تشغيلية تتبع أفضل المعايير المستخدمة عالميا.

وقال حريري إن الاتفاقية تأتي تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وامتدادا لمبادرات الهيئة العامة للموانئ للاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية والفرص الاستثمارية الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إقامة مشروعات تنموية تدعم وتمكن مختلف القطاعات الحيوية، ومنها القطاع الصناعي في المملكة، إضافة إلى توفير المُمكّنات اللازمة لتحقيق مستهدفات الهيئة العامة للموانئ، التي تسعى إلى جعل موانئ السعودية رائدة في مجال تقديم الخدمات للسفن.

يذكر أن ميناء الملك فهد الصناعي بينبع بني خصيصا لخدمة المجمعات الصناعية وتلبية متطلباتها، بالإضافة إلى تصدير البترول الخام ومشتقاته المكررة إلى الأسواق العالمية، والبتروكيماويات السائلة والصلبة والغاز أيضا.

ويتم عن طريق الميناء استيراد احتياجات المجمعات الصناعية بالهيئة الملكية بينبع، مثل معدات المصانع والمواد الخام لمصانع المواد الغذائية، حيث تبلغ مساحة الميناء 6,8 كلم 2، وأرصفته نحو 34 رصيفا، ويتضمن 10 محطات بطاقة استيعابية تصل إلى 210 ملايين طن.