الوطنية للإسكان تدرس حلول خدمات توزيع الغاز بمشاريعها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC، مذكرة تفاهم مع شركة «حلول للغاز»، لدراسة الخيارات والحلول الممكنة في مجال خدمات توزيع الغاز بمشاريعها.

ومثل الشركتين كل من الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، ورئيس مجلس إدارة شركة حلول الغاز المهندس عبدالرحمن بن سليمان، وذلك في المركز التفاعلي بضاحية الجوان.

وتهدف المذكرة إلى دراسة الخيارات والحلول المختلفة لتوريد الغاز بمشاريع الوطنية للإسكان، وبحث سبل التحقق من التصاميم والحسابات الهندسية، والمخططات اللازمة لتوريد غاز البترول المسال في مشاريعها.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مساعي تأسيس التعاون بين الشركتين، وبيان نطاق المصالح المتبادلة بين أطرافها، وتحديد قواعد وأساليب العمل ودراسة الخيارات المتاحة لتوفير خدمات عالية الجودة لتحقيق أهداف الطرفين.

وأوضح البطي أن مذكرة التفاهم تبحث سبل توريد وتنفيذ شبكة الغاز في مشاريع الشركة بمختلف مناطق المملكة، والنظر في سبل التعاون لتوفير الاحتياجات اللازمة لإدارة وصيانة وتشغيل مرافق الغاز مع المستفيد النهائي لمشروعات الوطنية للإسكان، وتوفر الخدمات يعد من الأولويات التي تحرص عليها الشركة ولا بد من وجودها في الضواحي السكنية.

وأفاد بأن الضواحي تعد واجهات حضارية جديدة ومتطورة تشهدها مدن المملكة، وتراعى فيها بناء الوحدات السكنية بجودة عالية وتصاميم عصرية لتوفر جودة الحياة بالتنوع الذي يلبي مختلف الرغبات والاحتياجات لدى الأسر الشابة.