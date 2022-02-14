شكرا لقرائتكم خبر تأهيل 8 تحالفات للمنافسة على مشروع مواقف بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة منطقة الرياض تأهيل 8 تحالفات للمنافسة على مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في حي العليا بالرياض.

ويشمل المشروع، الذي يأتي بالتعاون بين أمانة الرياض والمركز الوطني للتخصيص، 6,703 مواقف للسيارات، تضم 4,174 موقفا على الشارع، و2,529 موقفا ضمن مبان متعددة الأدوار موزعة على 13 قطعة أرض وفق مساحات مختلفة، بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد BOT (البناء - التشغيل - التحويل).

ويقع المشروع - الذي يعد إحدى الفرص الاستثمارية النوعية التي تطرحها الأمانة بهدف تنمية إيرادات المدينة تماشيا مع مستهدفات الرياض الطموحة - بين طريقي العروبة شمالا ومكة المكرمة جنوبا، وطريقي العليا شرقا والملك فهد غربا، وفي منطقة تمثل مركزا تجاريا في قلب العاصمة.

ويهدف مشروع مواقف العليا إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة المالية للمدن، وتحسين جودة الحياة في العاصمة، إلى جانب تكامله مع مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وقربه من أهم محطات قطار الرياض.

مشروع إنشاء وإدارة مواقف سيارات بالرياض

الموقع: حي العليا

يشمل 6,703 مواقف

تتوزع إلى:

4,174 موقفا على الشارع

2,529 موقفا متعدد الأدوار على 13 قطعة أرض

نوع العقد:

نموذج BOT

(البناء - التشغيل - التحويل)

الأهداف:

