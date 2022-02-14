صندوق الاستثمارات السادس عالميا بعد نقل 4% أسهم من أرامكو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز صندوق الاستثمارات العامة إلى المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية، بعد إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق.

وأظهرت بيانات مؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، أن أصول صندوق الاستثمارات ارتفعت إلى 580 مليار دولار، وأنه نتيجة لذلك تقدم ترتيب الصندوق في قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية، إلى المرتبة السادسة.

وبحسب البيانات بلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 9.83 تريليونات دولار مقارنة بـ9.53 تريليونات دولار في نهاية 2021. وحل صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1400.4 مليار دولار. وجاءت شركة الصين للاستثمار في المركز الثاني بأصول قيمتها 1222.31 مليار دولار، ثم الهيئة العامة للاستثمار في الكويت في المرتبة الثالثة بقيمة 737.9 مليار دولار.