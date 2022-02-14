برنت يتجاوز عتبة 96 دولارا.. ومستوى مئة دولار يلوح بالأفق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها القوية مع تزايد التوترات الجيوسياسية ذات الصلة بأوكرانيا بالتزامن مع ارتفاع الطلب العالمي، حيث تجاوز خام برنت عتبة 96 دولارا، مسجلا أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات، وأصبح مستوى المئة دولار يلوح في الأفق، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.

ووفقا لبيانات جمعتها وكالة «بلومبيرج» للأنباء، ارتفع خام برنت تسوية أبريل بنسبة 1.3% إلى 95.66 دولارا للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق‭‭ ‬‬‭‭96.16 ‬‬ دولارا، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس بـ 1.6 % إلى 94.57 دولارا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق أمس بـ 2% مسجلة 94.94 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014 .

وقال «هوي لي»، الخبير الاقتصادي في شركة «أوفرسي تشاينيز بانكنج كورب»، إن مستوى المئة دولار يلوح في الأفق، محذرا من أن اندلاع صراع شامل بين روسيا وأوكرانيا قد يقفز بأسعار النفط لأعلى من هذا المستوى بكثير.

وتأتي الارتفاعات وسط موجة من التحركات الدبلوماسية لتهدئة التوترات المرتبطة بأوكرانيا. وبينما تحذر واشنطن من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، تواصل موسكو نفي عزمها مهاجمة جارتها.

وقالت الولايات المتحدة أمس إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت وقد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم.

وقال إدوارد مويا محلل السوق لدى أواندا في مذكرة «إذا حدث تحرك للقوات فسوف يرتفع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل بكل سهولة».

وأضاف «ستظل أسعار النفط متقلبة للغاية وعرضة للتطورات المتزايدة فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا».