إلغاء رسوم إصدار البيان الجمركي للصادرات السعودية

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وأوضحت الهيئة أنها بدأت تطبيق ذلك على جميع الصادرات السعودية، مبينة أن هذه الخطوة ستسهم في دعم قطاع الصناعات الوطنية، وتعزيز نموها، وتيسير عمليات التصدير والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، إلى جانب دعم أهداف وتطلعات المملكة لرفع تنافسيتها الدولية.
ويقصد في بيان الصادر الإقرار الذي يقدمه المصدّر أو من يفوضه، والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.
وتأتي هذه المبادرة التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك امتدادا للجهود التي بذلتها في سبيل دعم وتمكين الصادرات السعودية، ومن ذلك اعتمادها لائحة مناطق ومستودعات الإيداع، واعتماد مناطق عدة ومستودعات إيداع جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن، حيث يسهم ذلك في تيسير عمليات التصدير والاستيراد وتحسين قدراتها في إدارة سلاسل الإمداد والتوريد وتحسين تدفق التجارة.
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