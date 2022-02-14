شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة: ببساطة لا منتج أغلى وأجدر بالاهتمام من شبابنا وشاباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر ومعرض «صُنع في السعودية»، بالرياض أمس، أن شباب وفتيات الوطن رهان المملكة لتحقيق إنجازات صناعية كبرى.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته خلال المؤتمر الذي حضره وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، «ببساطة لا أجد في مخيلتي منتجا أهم ولا أعز ولا أغلى ولا أجدر بأن نهتم به، من شبابنا وشاباتنا في هذا الجيل والأجيال القادمة، الذين صُنعوا حقيقة في السعودية أبا عن جد، وورثوا عن آبائهم وأجدادهم هذه الهوية السعودية، وكنت وما زلت وسأظل أكرر أننا يجب ألا يكون لنا دور إلا أن نمكنهم لتحقيق طموحات بلدنا ومنجزاتها، ولا عذر لنا إن لم نفعل».

ونوه بدور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في تمكين هذا الجيل، وقال «إن لهذا الجيل الشاب شابا ملهما قائدا فاعلا هو صاحب الرؤية الذي يراهن أن الاعتماد على شباب اليوم والمستقبل هو ما سيحقق هذه الرؤية، فهم الأقدر والأكثر حيوية على تنفيذها على أرض الواقع».

وأوضح أن المملكة ستكون خلال الفترة المقبلة حاضنة للإنجازات الكبرى والمناسبات الواعدة في شتى المجالات، وستكون مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا كما كانت دائما كذلك، مؤكدا أننا «سنحتفل كل يوم وكل أسبوع وكل شهر بمنتج آخر ومبادرة أخرى ومنجز آخر».

إبراز القوة

وخلال الحفل حضرت كلمة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عبر الشاشة، وشملت عددا من المفاهيم المتعلقة بمعرض صنع في السعودية، من أبرزها: تحول البرنامج من حلم إلى حقيقة بفضل رؤية المملكة 2030، وحصوله على الدعم المتواصل من ولي العهد، باعتباره برنامجا وطنيا يهدف لإبراز القوة الصناعية للمملكة، وإمكاناتها في الوصول إلى العالم.

وأبان الوزير في كلمته أن برنامج «صُنع في السعودية» يهدف إلى زيادة الاستهلاك المحلي من المنتجات والخدمات، وتعزيز ثقافة الانتماء إلى المنتج المحلي، فضلا عن تعزيز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار، والمساعدة في إيجاد فرص استثمارية ووظيفية، ومساعدة الشركات على التصدير، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

ونوه أن معرض «صُنع في السعودية» حقق أرقاما كبيرة، مشيرا إلى أنه يضم 1300 شركة، و6 آلاف منتج مسجل، و29 شراكة مع جهات حكومية وشركات وطنية، و170 شركة مشاركة في المعرض، مؤكدا في الوقت نفسه انتظار أكثر من 2000 شركة للانضمام إليه.

50 % صادرات

وعزز نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية الأمين العام المكلف لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس أسامة الزامل، ما جاء في كلمة الوزير الخريف، بتسليطه الضوء على حجم الدعم الذي تلقاه الصناعة الوطنية من قيادة المملكة، وعمل منظومتها بشكل تكاملي مع شركائها لمساعدة المستثمرين، ورفع الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2030م.

وعقب نهاية المؤتمر عقدت جلسة حوارية بعنوان «لمحة عامة عن القطاع الصناعي في المملكة»، أدارها مدير عام برنامج «صُنع في السعودية» فيصل المغلوث، وشارك فيها تنفيذيون من شركات: أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.

وقفة احترام

شكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في كلمته الارتجالية خلال الحفل، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قائلا: بالنيابة عن إخواني وزملائي الوزراء، وقد كلفوني بهذا الأمر، لا ننسى من دعانا لهذه المناسبة، الذي حالت دون حضوره الظروف، فهو صاحب الإنجاز في برنامج صُنع في السعودية، ولا بد أن نقف له ولمن يعمل معه احتراما وشكرا.

وعبر تغريدة على حسابه في تويتر رد الخريف بقوله «أتقدم بالشكر الجزيل للأمير عبدالعزيز بن سلمان وإلى الوزراء الذين شاركوا في حفل افتتاح معرض صنع في السعودية، كما أرحب بجميع شركاء البرنامج من القطاعين الحكومي والخاص، وأدعو الجميع لزيارة المعرض».

وأضاف «نتطلع من خلال معرض صنع في السعودية إلى إبراز جهود شركائنا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ للتعريف بجودة المنتجات الوطنية التي نعول عليها كثيرا للوصول إلى مستقبل صناعي واعد يدعو للفخر».