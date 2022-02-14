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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرز الوحدات العقارية، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة جازان أمس، بالتعاون مع فرع شؤون الإسكان، وذلك بمسرح الغرفة بمدينة جيزان.

وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من المؤسسات وشركات القطاع العقاري والهندسي، لتعزيز تنظيم السوق العقاري السكني، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، وتوحيد وتنظيم الإجراءات ضمن منصة الكترونية موحدة لحفظ حقوق جميع المستفيدين ضمن المشاريع العقارية المشتركة، وتقليص الفترة الزمنية لإنجاز عملية الفرز ورفع كفاءة الإجراءات.

وتناولت الورشة عددا من المحاور حول التعريف بأنظمة ولوائح البرنامج، وطريقة التسجيل فيه والتعريف بالاشتراطات المطلوبة لتطبيق البرنامج، إضافة إلى توضيح مراحل سير العمل فيما يخص فرز الوحدات العقارية.