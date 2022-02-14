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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقاء توظيف عقدته كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة، ممثلة في وكالة الكلية لشؤون المتدربين بالتعاون مع وحدة التنسيق الوظيفي أمس، مع إحدى الشركات الوطنية لتقنية المعلومات، وذلك لتوظيف خريجي الكلية في تخصصات قسم تقنية الحاسب وقسم التقنية الالكترونية. وحضر اللقاء مسؤولو الشركة في إدارة الموارد البشرية، وعميد كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة المهندس خالد الغامدي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعريف الخريجين على فرص العمل المتاحة لهم في مؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق تطلعاتهم بعد أن حصلوا على التأهيل والتدريب وفق حاجة سوق العمل.

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