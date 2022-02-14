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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 42 شركة ومؤسسة سعودية، ضمن فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود 2022»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 13- 17 فبراير 2022.

وأكد نائب الأمين العام لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن العثمان، أن المنتجات الغذائية في المملكة من أكثر القطاعات الصناعية، حيث شهدت صادرات المملكة ارتفاعا ملحوظا في قطاع الأغذية، إذ بلغت نسبة حجم الصادرات من القطاع 10%، أي بما يقدر بـ 10.9 مليارات ريال، من الربع الأول حتى الربع الثالث من عام 2021، منوها بخدمة «المشاركة في المعارض الدولية» إحدى أهم الخدمات التي تقدمها هيئة تنمية الصادرات السعودية والتي تسهم في تعزيز الصادرات من خلال الترويج للمنشأة ومنتجاتها أمام آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

ويعتبر معرض الخليج للأغذية «جلفود 2022»، أضخم حدث سنوي في المنطقة في مجال الأغذية، ويشارك فيه أكثر من 2500 شركة إقليمية ودولية.